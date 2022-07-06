ПРОИЗВОДСТВО ОНИКС: поворотные заглушки с хвостовиком с производства: технические данные (4 июля 2022)

Стандарт Т-ММ 25-01-06 предусматривает два вида поворотных заглушек:
поворотная заглушка в виде глухого фланца и кольца с центральным отверстием, соединенных перемычкой
поворотная заглушка с рукояткой, они представляют собой стальной диск с приваренным к нему хвостовиком.
Производство ОНИКС в Санкт-Петербурге изготавливает поворотные заглушки с хвостовиком по следующим параметрам:
Стандарт: Т-ММ 25-01-06, заглушка поворотная с рукояткой
Как еще называют: Обтюратор, "восьмерка", реверсивная заглушка
Способы изготовления: Листовой прокат - газовая резка
Виды зеркала:
плоские - 1 исполнение (соответствуют фланцам B)
«выступ-впадина» - 2 исполнение (для фланцев E-F)
«шип-паз» - 3 исполнение (фланцевая пара C-D).
Диаметры: 10-600 мм
Давление: от 0,6 до 10 МПа (от 6 до 100 кгс/см2)
Температура: до + 400 °С
Марка стали: ст 20, 09Г2С и др.
https://onyxspb.ru/news/zaglushki-s-khvostovikom-s-proizvodstva-tekhnicheskie-dannye/