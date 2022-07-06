ПРОИЗВОДСТВО ОНИКС: поворотные заглушки с хвостовиком с производства: технические данные (4 июля 2022)

Стандарт Т-ММ 25-01-06 предусматривает два вида поворотных заглушек:

поворотная заглушка в виде глухого фланца и кольца с центральным отверстием, соединенных перемычкой

поворотная заглушка с рукояткой, они представляют собой стальной диск с приваренным к нему хвостовиком.

Производство ОНИКС в Санкт-Петербурге изготавливает поворотные заглушки с хвостовиком по следующим параметрам:

Стандарт: Т-ММ 25-01-06, заглушка поворотная с рукояткой

Как еще называют: Обтюратор, "восьмерка", реверсивная заглушка

Способы изготовления: Листовой прокат - газовая резка

Виды зеркала:

плоские - 1 исполнение (соответствуют фланцам B)

«выступ-впадина» - 2 исполнение (для фланцев E-F)

«шип-паз» - 3 исполнение (фланцевая пара C-D).

Диаметры: 10-600 мм

Давление: от 0,6 до 10 МПа (от 6 до 100 кгс/см2)

Температура: до + 400 °С

Марка стали: ст 20, 09Г2С и др.

https://onyxspb.ru/news/zaglushki-s-khvostovikom-s-proizvodstva-tekhnicheskie-dannye/