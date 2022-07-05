РЫНОК. OOO «Вексве Арматуры Гроуп» (Финляндия) прекращает свою деятельность в России (производство ШК, ДПЗ, гидроприводов и др.)

По причине ухудшения перспектив развития бизнеса группа компаний Vexve Armatury Group приняла решение закрыть OOO «Вексве Арматуры Гроуп» в России. Деятельность компании прекратится в августе. Vexve Armatury Group приняло сложное решение о прекращении своей деятельности в России после более чем 30 лет работы. Главными причинами стали уменьшение спроса на продукцию и усложнение денежных переводов из России.Мы продолжим продажу продукции нашим дистрибьюторам со склада до 15.8. О наличии продукции на складе можно узнать у дистрибьюторов. Официально деятельность OOO «Вексве Арматуры Гроуп» закончится 31.8.2022. Мы благодарим Вас за сотрудничество на протяжении стольких лет!

Генеральный директор Юсси Ванханен, конец июня 2022 г.

https://www.vexve.com/ru/news-events/news/ooo-veksve-armatury-group-prekrashchayet-svoyu-deyatelnost-v-rossii/