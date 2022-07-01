КОНАР: супердуплексная сталь марки ASTM A890-Gr.6A будет использована для нефтегазовой промышленности в Арктике, судовой техники с агрессивными средами.

Она востребована в качестве конструкционного материала корпусов насосных агрегатов для тушения пожаров на морских нефтегазовых сооружениях. А в целом область практического применения марки «супердуплекс» безгранична – от открытого космоса до морских глубин. Руководитель Промышленной группы КОНАР Валерий Бондаренко, выступая на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что компания наращивает компетенции в создании российского СПГ-оборудования. По его словам, эффективное развитие производства сжиженного природного газа невозможно без комплексного подхода нескольких отраслей промышленности, поскольку успешная реализация – это совокупность разных факторов: технологий, инжиниринга, производства деталей и комплектующих и, безусловно, материалов. КОНАР разрабатывал технологию под конкретные задачи своего стратегического партнера – ПАО «НОВАТЭК». Опытная плавка стали марки ASTM A890-Gr.6A проходила непрерывно в течение 16 часов на сталелитейном заводе «БВК», входящем в Промышленную группу КОНАР.

– Перед нами стояла амбициозная задача – освоить все технологические переделы от шихтовки до финишной обработки и получить отливки из супердуплексной стали. При этом важно было провести измерения на всех стадиях, понять особенности этих процессов. По всем показателям стали – характеристики наилучшие. Выплавка успешно завершена, отливки сейчас в работе. В рамках выполнения НИОКР будет проведено более глубокое изучение свойств материала, – рассказал руководитель литейно-кузнечного дивизиона КОНАР Данила Пыхов. Сталь будет использоваться в морской воде, в агрессивной среде. Экстремальные условия эксплуатации определили ее исключительные химические свойства. Как показали исследования, после 15-часового кипячения в серной кислоте (с концентрацией 16%) отсутствуют признаки развития коррозионных процессов. При этом материал обладает высокой прочностью и ударной вязкостью даже при температуре –52°С.

https://konar.ru/konar-razrabotal-unikalnuyu-stal/, 29 июня