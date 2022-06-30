На севере Казахстана в г.Аксае (Карачаганакское месторождение нефти и газа) открыто производство задвижек для нефтегаза по итальянской документации

В г. Аксай состоялось торжественное открытие центра по производству и обслуживанию высокотехнологичной запорной арматуры. Проект реализуется PetrolValves S.p.A – ведущей компанией по технологическим решениям для энергетической отрасли и Merlion Development Group, через совместное предприятие ТОО ПетролВалвз Казахстан. Общий объем инвестиций составил более 3 млрд. тенге.

Церемония торжественного открытия состоялась при содействии крупных нефтегазовых операторов и Международного центра развития нефтегазового машиностроения «IMB Центр». В торжественной церемонии приняли участие Аким ЗКО Искалиев Г.Н., представители Посольства Итальянской Республики в РК, Акимата Бурлинского района ЗКО, стратегических партнеров KPO, NCOC, TCO и Total E&P Dunga, а также представители нефтегазодобывающих предприятий и итальянского бизнес сообщества.

Проект реализуется совместно компаниями PetrolValves S.p.A и Merlion Development Group при содействии ОЮЛ «Международный центр развития нефтегазового машиностроения «IMB Центр». Как рассказал Криштиану Тортелли, генеральный директор PetrolValves S.p.A: «Сегодня очень важный день для нас. Думаем, что завод внесет значимую лепту в развитие экономики региона. В новом центре свыше 3 тыс. кв. метров производственных помещений и оборудование ведущих производителей. Будет создано больше 40 постоянных рабочих мест.

Динар Хамиев, генеральный директор PetrolValves Kazakhstan, в свою очередь подчеркнул: «Задвижки – это высокотехнологичный продукт, поэтому итальянские партеры будут помогать нам с инжинирингом и основными сложными компонентами из Италии, с последующим переходом на полное производство всех клапанов и задвижек. В первый год будет 500 клапанов, на второй год планируем 2500 клапанов, в третий год – уже более 3500 клапанов. Производство, сборка. В заключение мероприятия бы подписан меморандум о сотрудничестве между заводом и крупнейшими нефтегазовыми операторами»

Источник: https://aitystar.khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/141490-petrolvalves-s-p-a-otkryl-tsentr-po-proizvodstvu-vysokotekhnologichnoj-zapornoj-armatury-v-aksaj