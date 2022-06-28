ПОЧТИ КАК В АРМАТУРЕ. Машиностроители хотят запретить импорт и продажу в РФ прицепной техники из «недружественных стран». Турция рост, Китай незначителен, цены на комплектующие растут, импорт падает...(Коммерсант, 28.06.2022)

Несмотря на санкции, спрос на российскую технику падает, а сама она дорожает из-за проблем с поставками комплектующих, тогда как крепкий рубль способствует импорту. Впрочем, по данным статистики, импорт прицепной техники как из ЕС, так и из Турции падает, а участники рынка видят восстановление спроса только на технику для стройки. «Росспецмаш» обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением запретить ввоз и реализацию в РФ прицепов и полуприцепов из «недружественных стран». В обращении говорится, что платежеспособный спрос на технику упал из-за ограничений на перевозки автотранспортом, падения грузооборота и дорогого финансирования — «число заказов в мае—июне 2022 года обрушилось в три-восемь раз в зависимости от вида продукции». При этом прицепы и полуприцепы российского производства дорожают на фоне усложнения логистики и перестройки производственных цепочек, в результате происходит «вынужденное снижение потребительских свойств отечественных машин из-за запрета поставок компонентов мировых брендов».

В первом квартале рынок новой техники в РФ вырос примерно на 24%, до 10,1 тыс. штук, подсчитали в Russian Automotive Market Research. Рынок подержанных прицепов сократился на 13,4%, до 16,6 тыс. штук. При этом к весне темпы роста продаж новых прицепов и полуприцепов значительно замедлились: с 40,3% в феврале до 5,4% в марте. Лидер рынка — отечественный «Тонар» (рост на 52,9%, 1,5 тыс. штук), далее идут Schmitz (на 7,9%, 1,2 тыс. штук) и Krone (на 11,1%, 591 штука). Дмитрий Бабанский из SBS Consulting говорит, что по итогам 2021 года в РФ было продано 37,5 тыс. единиц новой прицепной техники (возраст до года). Основными игроками на рынке были Schmitz Cargobull с долей примерно в 15%, «Тонар» — около 13%, Krone — около 10%, «НефАЗ» — около 7%.

«Поставщики из недружественных стран прерывают поставки необходимых материалов, при этом готовая продукция из этих стран продолжает поступать на российский рынок. В «Росспецмаше» отмечают, что конкуренция со стороны компаний из стран, не присоединившихся к санкциям против РФ, тоже возросла. Поставки из Китая практически незначимы, добавляет он. Согласно таможенной статистике Турции, отгрузки прицепов и полуприцепов в РФ упали до €1 млн в марте и €1,3 млн в апреле против €5,2 млн в феврале. Отгрузки из Китая восстанавливались с апреля и в мае ($135,4 тыс.) превысили объемы февраля ($113,9 тыс.), хотя это все равно значительно ниже импорта из ЕС или Турции.

https://www.tek-all.ru/news/id8895-rosspetsmash-deystvuet-otdelno-ot-souza-mashinostroiteley-rossii/