KLINGER Expert – удобная и универсальная аналитическая программа для расчёта фланцевых уплотнений. С ее помощью можно подобрать наиболее подходящий уплотнительный материал для заданных условий эксплуатации и определить оптимальное усилие затяжки. Бесплатно скачать новую версию программы »»» https://ilma-sealing.com/serv/programmy-dlia-rascheta-uplotneniy/raschyet-uplotneniy-v-klinger-expert/

Функции, предлагаемые программой KLINGER EXPERT:

Определение наилучшего материала прокладок для конкретных условий применения;

Подбор уплотнений с учётом конструкции разъёмных соединений;

Проверка химической и температурной стойкости;

Расчет требований к моменту затяжки болтов;

Графическая иллюстрация величины поверхностного давления в зависимости от различных методов затяжки крепежа;

Выбор необходимых разрешений и сертификатов на продукцию.

В рамках проекта «Школа Герметизации» ИЛЬМА проводит бесплатное обучение специалистов работе в программе KLINGER Expert. Очередной вебинар планируется в июле. Оставить заявку на обучение »»» https://ilma-sealing.com/school/zayavka-na-obuchenie/

«Школа герметизации» (School of Sealing) – проект ИЛЬМЫ, стартовавший в 2013 году. Целью проекта является развитие теоретических и практических навыков в области уплотнительной техники у специалистов предприятий различных отраслей. Пройдите обучение в «Школе герметизации» и научитесь использовать все возможности программы KLINGER® Expert!

Контактное лицо: Зинаида Демишина, e-mail: demishina@ilma-sealing.com, тел. +7 911 741 5008