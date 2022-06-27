KLINGER Expert – удобная и универсальная аналитическая программа для расчёта фланцевых уплотнений. С ее помощью можно подобрать наиболее подходящий уплотнительный материал для заданных условий эксплуатации и определить оптимальное усилие затяжки. Бесплатно скачать новую версию программы »»» https://ilma-sealing.com/serv/programmy-dlia-rascheta-uplotneniy/raschyet-uplotneniy-v-klinger-expert/
Функции, предлагаемые программой KLINGER EXPERT:
Определение наилучшего материала прокладок для конкретных условий применения;
Подбор уплотнений с учётом конструкции разъёмных соединений;
Проверка химической и температурной стойкости;
Расчет требований к моменту затяжки болтов;
Графическая иллюстрация величины поверхностного давления в зависимости от различных методов затяжки крепежа;
Выбор необходимых разрешений и сертификатов на продукцию.
В рамках проекта «Школа Герметизации» ИЛЬМА проводит бесплатное обучение специалистов работе в программе KLINGER Expert. Очередной вебинар планируется в июле. Оставить заявку на обучение »»» https://ilma-sealing.com/school/zayavka-na-obuchenie/
«Школа герметизации» (School of Sealing) – проект ИЛЬМЫ, стартовавший в 2013 году. Целью проекта является развитие теоретических и практических навыков в области уплотнительной техники у специалистов предприятий различных отраслей. Пройдите обучение в «Школе герметизации» и научитесь использовать все возможности программы KLINGER® Expert!
Контактное лицо: Зинаида Демишина, e-mail: demishina@ilma-sealing.com, тел. +7 911 741 5008