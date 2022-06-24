РАЗРАБОТКИ. Новый полнопроходной стальной шаровой кран DN600 с удлиненным штоком был произведен на заводе АЛСО в июне 2022 года (23 июня)

Корпус крана покрыт Карбофлексом и оснащен редуктором с вертикальным валом управления. Высота изделия — 3 метра, вес составил более 2 тонн. Заказ уже отправлен заказчику и в настоящее время ведутся монтажные работы по его установке на объекте. Уже более 10 лет завод выпускает шаровые краны DN 10-600 из российского сырья. Фланцевые, межфланцевый, муфтовые, под приварку, штуцерные, цапковые и комбинированные шаровые краны завода «АЛСО» предназначены для систем теплоснабжения, газопотребления и газораспределения, а также для монтажа на трубопроводах, транспортирующих нефтепродукты, СУГ и другие жидкие и газообразные среды, по отношению, к которым материалы крана коррозионно-стойки. Все выпускаемые краны имеют класс герметичности «А».

http://alsoarm.ru/index.php/, 23 июня



