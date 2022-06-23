Председатель Совета директоров ГК «Маршал» Сергей Горохов сделал ряд важных заявлений во время Петербургского международного экономического форума 17 июня в Санкт-Петербурге

«Донбасс никогда не был дотационным регионом, он будет регионом-донором в составе Российской Федерации. На Донбассе есть большой промышленный потенциал, все отрасли промышленности – угольная отрасль, машиностроение, сельское хозяйство, химическая промышленность и др. Главное, на Донбассе есть очень трудолюбивые высококвалифицированные люди. До 2014 года Луганская и Донецкая области создавали пятую часть валового продукта Украины», — отметил С.А. Горохов. «Уже сейчас Донбасс де-факто является российским регионом, и готов активно участвовать в импортозамещении», — подчеркнул Сергей Александрович Горохов. Фактически, Донецк и Луганск способны и готовы заменить многих ушедших из-за санкций поставщиков, а самые большие возможности здесь – у машиностроительного комплекса. Сергей Александрович Горохов отметил, что Донбасс сильно пострадал из-за боевых действий. Российская Федерация оказывает постоянную помощь региону кредитами, техникой, а также жизненно необходимой продукцией. По мнению С.А. Горохова, было бы целесообразно использовать труд военнопленных, которые не были замешаны в преступлениях против мирного населения, для восстановления разрушенных городов и поселков, как это и было задействовано после Великой Отечественной войны. «Это справедливое и честное предложение, ведь нам не хватает рук, большинство ушли на фронт», - сказал в заключение Сергей Горохов.

https://lztamarshal.ru/media/news/predsedatel_soveta_direktorov_gruppy_kompaniy_marshal_s_a_gorokhov_vystupil_na_pmef_2022/