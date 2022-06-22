ТАСС, 21 июня: Челябинская ПК «Анеко» запускает серийное производство импортозамещающего оборудования для добычи нефти и газа (шиберы и фонтанная арматура) на 53 млн рублей

За 3 года, согласно прогнозам, компания сможет закрыть около 15% потребности рынка. Планируется выпустить 626 единиц продукции. Масштабирование производства нефтегазового оборудования компанией Анеко стало первым проектом в рамках новой программы Фонда развития промышленности Челябинской области по импортозамещению. Общая сумма инвестиционного проекта превышает 53 млн руб., из которых 27 млн руб. приходятся на льготный заем на технологическое перевооружение и модернизацию производства. Средства пойдут на пополнение уже работающего технологического парка, будет приобретено оборудование для механической обработки корпусных деталей и наплавки деталей износостойкими и коррозионностойкими материалами. Кроме того, на заводе модернизируют участок термообработки и покраски. ПК Анеко — производственное предприятие, специализирующееся на изготовлении устьевого оборудовании для бурения, сервиса и эксплуатации нефтяных и газовых скважин.

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