Предприятие ООО «Арматурный завод» 21 июня отмечает 11 лет со Дня основания. Описание производства (данные с сайта)

Основное производство расположено в 37 км от города Уфы в городе Благовещенске. Площадь производственной площадки более 18600 кв.м. Здесь размещено производство, структурно состоящее из механосборочного цеха №1, механообрабатывающего цеха №2, механосборочного цеха №3, механосборочного цеха №4. Цехи производства включают в себя различные участки: заготовительный, механической обработки, по производству пружин, термические, сборочные, сварочные, малярные и участок комплектации.Производственный процесс обеспечивает современный станочный парк – более 150 единиц оборудования: станки с ЧПУ, токарно-винторезные, фрезерные, радиально- и вертикально-сверлильные станки, точильно-шлифовальные, плоско-доводочные, ленточнопильные, установка плазменного раскроя металла, многоцелевые металлорежущие станки DOOSAN. В малярном отделении производства лакокрасочное покрытие наносится в соответствии с техническими требованиями Заказчика. На заключительном этапе производства осуществляется комплектация ответными фланцами; установка и настройка электроприводов приводной арматуры; консервация и упаковка. Паспорта на продукцию, производимую ООО «Арматурный Завод» имеют защитную голограмму, по номеру которой всегда можно установить подлинность полученной арматуры. Литейное производство ООО «Гефест», расположенное в городе Набережные Челны, изготавливает отливки для запорной и предохранительной арматуры с 2009 года. Обеспечивает механосборочные цеха ООО «Арматурный Завод» собственными литыми корпусными деталями и заготовками. Общая площадь литейного производства 13000,0 кв.м. Выплавляемые марки стали 20Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 20Х5МЛ, 20ГМЛ, 20ГСЛ, 30ХМЛ жаропрочные и низколегированные молибденосодержащие марки стали. Возможно изготовление деталей из разнообразных коррозионностойких сталей.

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