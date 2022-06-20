ТЕРМОБРЕСТ. Информация о продлении срока действия деклараций соответствий

Информируем Вас, что в законодательстве РФ произошли изменения, о которых мы считаем необходимым Вас проинформировать: «В соответствии с принятым Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 года №353 (далее ПП РФ) «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году», пунктом 3 приложения 18 «Особенности оценки соответствия выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации продукции требованиям технических регламентов» установлено, что срок действия документов об оценке соответствия обязательным требованиям (декларации и сертификаты соответствия ТР ТС), истекающий со дня вступления в силу ППРФ, то есть от 12 марта 2022 года до 1 сентября 2022 года, продлевается на 12 месяцев.

Автоматически продлены следующие декларации соответствия ТР ТС на продукцию СП «ТермоБрест» ООО:

1.Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» на клапаны электромагнитные серии ВН, ВФ, ТУ РБ 05708554.021-96. Схема декларирования 5Д. Регистрационный номер декларации ЕАЭС N RU Д-BY.AB72.B04490. Срок действия продлён до 21.06.2023.

2.Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» на заслонки регулирующие серии ЗР, ТУ BY 200020142.029-2005. Схема декларирования 5Д. Регистрационный номер декларации ЕАЭС N RU Д-BY.АВ72.В.04489. Срок действия продлён до 21.06.2023.

3.Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» на фильтры газовые серии ФН, ТУ РБ 05708554.027-98. Схема декларирования 5Д. Регистрационный номер декларации ЕАЭС N RU Д-BY.AB72.B04491.

Срок действия продлён до 21.06.2023.

Изменения по дате окончания срока действия указанных деклараций внесены в реестр выданных деклараций на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) www.fsa.gov.ru»

https://termobrest.ru/ni/informatsiya_o_prodlenii_sroka_deistviya_deklaratsii_sootvetstvii/ -