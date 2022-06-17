ЗАРПЛАТА. Курганская АК «Корвет» приняло решение о повышении с мая 2022 года тарифных ставок и окладов на 15%.

АО «АК «Корвет» в целях компенсации роста инфляции и поддержки работников в условиях не простой экономической ситуации приняло решение о повышении с 1 мая 2022 года тарифных ставок и окладов на 15%. Финансовые возможности для этого появились у компании благодаря экономически обоснованной плановой политике общества. Это стало возможным за счет эффективной организации производственных процессов, заблаговременной закупки оборудования и материалов по приемлемым ценам, долгосрочного планирования. На протяжении последних двух лет заработная плата также повышалась для ключевых специальностей и специалистов. Так, в 2021 году средняя заработная плата на предприятии повысилась на 5,2%, в т. ч. у рабочих на 9,5%. А в 2022 году за первый квартал средняя заработная плата повысилась еще на 21,6%. Основная стратегия повышения зарплаты — это дифференцированный подход, основанный на высоких производственных результатах всего предприятия.

https://korvet-jsc.ru/news/novosti/zarabotnaya-plata-na-korvete-proindeksirovana-na-15/