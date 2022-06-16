В Кургане бывший арматурный завод ИКАР гасит долги по зарплате и меняет генерального директора (Данные URA.RU на 10 июня)

Руководство «Курганского арматурного завода» задолжало заработную плату 23 сотрудникам предприятия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. Председателем совета директоров завода является Федор Теребенин, зять сенатора Сергея Муратова. «Прокуратура г. Кургана провела проверку соблюдения требований трудового законодательства. Установлено, что в ООО „Курганский арматурный завод" имеется задолженность по заработной плате перед 23 работниками организации за февраль—март 2022 года на общую сумму свыше 690 тысяч руб», — говорят в прокуратуре. По результатам проверки в отношении директора общества и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.6 статьи 5.27 КоАП РФ о частичной или полной невыплате зарплаты в установленный срок. Постановлением Государственной инспекции труда в Курганской области обществу назначен штраф в размере 40 тысяч рублей. На сегодняшний день в результате принятых мер прокуратуры предприятие погасило задолженность по заработной плате. По данным системы ЕГРЮЛ, 27 мая на предприятии на должность генерального директора назначен Андрей Пиастро .

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