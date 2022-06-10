Челябинский РПЦ: Завод АЛСО - лучший по внедрению бережливого производства среди всех регионов

Региональный центр компетенций Челябинской области в сфере производительности труда (РЦК) получил наибольшее количество баллов среди всех прошедших на данный момент сертификацию центров страны. Задача ежегодной сертификации – убедиться, что региональные команды эффективно организуют работу с предприятиями-участниками нацпроекта и качественно предоставляют им услуги по улучшению их работы и росту производительности. В ходе сертификации строго разбирается работа самого РЦК: внутренние процессы, система мотивации работников, наличие технической базы, уровень коммуникаций в команде и многое другое. По этим показателям проверяющие оценили челябинский РЦК на 100 из 100 баллов. В этом году работа эксперта РЦК на заводе «АЛСО», где уже завершился первый этап внедрения бережливого производства, заслужила 30 баллов из 42 возможных. Это лучшая оценка среди всех регионов, принимающих участие в сертификации. Челябинский производитель стальных шаровых кранов для сетей тепло-, водо- и газоснабжения за полгода в нацпроекте повысил выработку на участке производства шаровых кранов DN-80 на 38,5%. Благодаря помощи менеджера проектов РЦК Радика Антоняна удалось также сократить время протекания процесса на 57,9%, с 94 до 39,6 часов, а незавершённое производство – на 74,9%, с 40 901 до 10 268 штук. При этом рабочие стали выпускать за смену в среднем 36 кранов на человека вместо прежних 26.

Источник: Фонд развития промышленности Челябинской области; Правительство Челябинской области.