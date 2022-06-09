Есть ли время, место и деньги для аддитивных технологий в арматуростроении сегодня? (Реферат статьи в СМИ в сокращении)

Итальянский производитель промышленных 3D-принтеров 3ntr заключил партнерство с компанией Valland SpA, специализирующейся на производстве промышленной трубопроводной арматуры, для 3D-печати деталей из PEEK для нефтегазовой отрасли. Многие виды трубопроводной арматуры являются уникальными, малосерийными или уже сняты с производства. В то же время, компании, производящие подобную продукцию, нефтяные и газовые компании вынуждены хранить на складах большое количество этих типоразмеров. Если конкретный клапан или задвижку не удается найти или быстро изготовить, затраты в нефтяном бизнесе могут быть очень высокими. Эти факторы способствуют созданию все более убедительных аргументов в пользу металлических и полимерных клапанов, изготовленных с помощью 3D-печати. Полиэфирэфиркетон (PEEK, ПЭЭК) это полимер с высокотемпературной устойчивостью семейства PAEK. Имеет выдающиеся механические, химические и электротехнические эксплуатационные характеристики, сохраняющиеся при высоких рабочих температурах. Материалы семейства PAEK уже широко используются в нефтегазовой отрасли для уплотнений и клапанов, изготовленных с применением традиционных технологий производства, поэтому он не является такой уж экзотикой для нефтегазовой компании. Особенностью 3D-печати PEEK является необходимость строгого контроля температуры во время процесса, т.к. плохо напечатанные детали могут не обладать необходимой прочностью. Как отметил Джанлука Аквистапаче, инженер по аддитивному производству компании Valland: "С 2020 года компания решила создать внутренний отдел, занимающийся аддитивным производством, официально запущенный в начале 2022 года, и чтобы сделать окончательный скачок в качестве, было решено сосредоточиться на [принтере] A4SP компании 3ntr. С момента проведения первых испытаний принтер дал исключительно положительные отзывы как в отношении качества печати суперполимеров, таких как PEEK, так и в отношении точности и повторяемости. Наличие у нас принтера такого уровня позволило нам значительно ускорить процессы исследований и разработок, что дает нам важное конкурентное преимущество"...

https://news.myseldon.com/ru/news/index/269767403, 8 июня