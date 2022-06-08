ВЭКСПОРТ проработала варианты поставок через своих турецких партнеров регулирующей арматуры и ходовой продукции Danfoss после ухода ее из РФ (8 июня)

Компания «Вэкспорт» проработала варианты поставок через своих турецких партнеров следующей продукции Danfoss: клапан регулирующий, клапан радиаторного терморегулятора, латунный шаровой кран, клапан балансир, частотные преобразователи, приводы для систем водоснабжения и водоотведения AQUA Drive, единые приводы Automation Drive, системы управления асинхронными двигателями и двигателями на постоянных магнитах HVAC Basic Drive, приводы общего назначения Micro Drive, популярные приводы Midi Drive FC 280. Готовы осуществлять поставки в кратчайшие сроки по ценам на 5-10% дешевле, чем у официальных представителей.

Компания «ВЭКСПОРТ» - экспортно-импортная компания с личными деловыми связями в 45-ти государствах Азии и Латинской Америки. Опыт внешнеэкономической деятельности - 28 лет. Член ТПП РФ с 2004 года. Общий объем сделок - 7,5 млрд руб.

Сайт компании вэкспрорт.рф, Телеграм-канал https://t.me/CupechectVSanctions

Контакты: Михаил Анисимов, директор +7 916 116 78 88

Контент составлен Зинаидой Демишиной, 8 июня