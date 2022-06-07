Директор Челябинского завода ШК «АЛСО» Денис Рысенко сделал доклад на Всероссийском Форуме «Импортозамещение. Новые возможности» (6 июня)

Завод «АЛСО» был представлен на форуме «Импортозамещение. Новые возможности» как одно из наиболее активных и успешных южноуральских предприятий-участников. На данном форуме с докладом выступил директор завода «АЛСО» Рысенко Денис Игоревич. С тех пор, как с рабочей группой завода «АЛСО» начали взаимодействовать эксперты Регионального центра компетенций (РЦК), объем производства вырос на 26%, выработка повысилась на 38,5%, а уровень незавершенного производства снизился вдвое. Кроме того, увеличилась годовая оборачиваемость склада, а время протекания процесса сократилось с 94 до 30 часов. Рысенко Д.И., директор завода «АЛСО», поделился своим опытом участия в нацпроекте: «В нацпроекте «Производительность труда» мы уже год. После введения санкций и удлинения логистических цепочек импорта в РФ произошел резкий скачок спроса на нашу продукцию. Справиться с возросшим объемом заказов нам помог именно нацпроект. В его названии нет слова «импортозамещение», но, по сути, повышая эффективность предприятия через инструменты бережливого производства, мы повышаем свою конкурентоспособность, увеличиваем объемы выпуска, и это позволяет нам своими силами замещать продукцию, которая раньше поставлялась из других стран»

Сайт АЛСО, http://alsoarm.ru/index.php/