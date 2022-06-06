ЛЗТА «Маршал» в числе 10 предприятий Донбасса могут войти в российский список системообразующих предприятий (Рамблер, 2 июня)

Председатель совета директоров группы компаний «Маршал», член генсовета «Деловой России» Сергей Горохов рассказал в беседе с RT, что не менее десяти предприятий Луганской и Донецкой народных республик могут претендовать на включение в список системообразующих предприятий России. «В настоящее время идёт активный процесс интеграции промышленных предприятий Донбасса в экономическую систему России. Многие наши заводы, несмотря на то, что последние годы им приходилось работать в тяжелейших условиях блокады и военной агрессии со стороны Украины, смогли сохранить свои мощности, трудовые коллективы. Кому-то даже удалось увеличить объёмы производства, наладить выпуск новой продукции. Но, безусловно, наши заводы нуждаются в поддержке со стороны России», — рассказал он. По оценкам эксперта в список могут попасть Алчевский меткомбинат, Лугансктепловоз, Новокраматорский машзавод, Мариупольский меткомбинат имени Ильча, Ясиноватский машиностроительный завод, завод «Силур», Харцызский трубный завод, Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал», Северодонецкий «АЗОТ», Лисичанский НПЗ и ряд других предприятий.

https://news.rambler.ru/army/48761886-promyshlennik-ne-menee-10-predpriyatiy-donbassa-mogut-voyti-v-rossiyskiy-spisok-sistemoobrazuyuschih/