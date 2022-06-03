Ростех (холдинг «Росэлектроника») разработал новый автоматизированный комплекс для технического обслуживания трубопроводной арматуры ГТС

Холдинг "Росэлектроника" представил автоматизированный комплекс для технического обслуживания трубопроводной арматуры газотранспортных систем. В состав разработки входит специальный датчик, способный "услышать" утечку газа. Изделие уже прошло испытания на одном из дочерних предприятий Газпрома. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха. Автоматизированный комплекс обеспечивает в онлайн-режиме оперативную диагностику, контроль герметичности и мониторинг состояния запорной аппаратуры. В состав комплекса входят специальные датчики, которые определяют нарушение герметичности трубопроводной арматуры, фиксируют факт проведения работ по техническому обслуживанию, а также измеряют количество герметизирующего материала. А также уникальный датчик перетока, благодаря которому точность определения места разгерметизации с его помощью значительно выше, чем у зарубежных аналогов. Разработкой оборудования занималось НПП Рубин концерна Вега, находящееся в составе Росэлектроники. Инновация уже успешно прошла опытную эксплуатацию на одном из дочерних предприятий ПАО «Газпром». Новая разработка позволяет выявлять нарушения в трубопроводной арматуре на раннем этапе, повышая тем самым безопасность эксплуатации.

https://mashnews.ru/roselektronika-razrabotala-novyij-kompleks-dlya-obsluzhivaniya-gazotransportnyix-sistem.html?ysclid=l3xz4b5m8d