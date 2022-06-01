КРЕПЕЖ, ГОСТЫ. Подготовлены первые редакции проектов национальных стандартов на высокопрочный крепёж (31.05.2022)

В соответствии с Планом национальной стандартизации на 2022 г. Центр стандартизации и сертификации металлопродукции ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» подготовил первые редакции проектов следующих национальных стандартов на высокопрочный крепёж:

- ГОСТ Р «Болты, гайки, шайбы и болтокомплекты высокопрочные для металлических конструкций. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р «Болты высокопрочные с шестигранной головкой для металлических конструкций. Технические условия»;

- ГОСТ Р «Гайки высокопрочные шестигранные для металлических конструкций. Технические условия»;

- ГОСТ Р «Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. Технические условия».

При заинтересованности в указанных проектах стандартов с ними можно ознакомиться на сайте ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» www.cheпnet.net в разделе «Стандартизация» (далее «Новости ТК 375/МТК 120») или получить, запросив по e-mail: zssmtk375@mail.ru, zssm@cheпnet.net. При наличии замечания и предложения по представленным редакциям указанных проектов стандартов необходимо направить до 25.07.2022 г.

СМИ Крепеж... http://www.fastinfo.ru/news1/podgotovleny_pervye_redakcii_proektov_nacional_nyh_standartov_na_vysokoprochnyj_krepyozh/