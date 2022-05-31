Металлургические компании (трубная продукция) сокращают производство из-за падения доходов (РБК, 27.05.2022)

Российские металлургические компании существенно сокращают производство: Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) по сравнению с январем-февралем 2022 года сократил выпуск стали на 40 %, а «Северсталь» предупреждает о риске его сокращения на 20-40 % в июне. Об этом сообщает РБК. «Текущая загрузка мощностей Магнитогорского металлургического комбината упала более чем на 40 % по сравнению с январем-февралем 2022 года. По словам представителя компании, в июне комбинат планирует выпустить 550 тыс. т стали. При полной загрузке ММК производит около 1 млн т в месяц», – говорится в сообщении. Как сообщает РБК, часть оборудования «Северстали» также уже находится в простое. Если текущая ситуация сохранится и меры государственной поддержки не будут приняты, к июню простаивать могут 20–40 % оборудования. Иностранные покупатели российской стали начали требовать от производителей РФ скидки на продукцию до 40 %. Санкции, укрепление рубля и резкий рост цен на уголь и фрахт делают производство отдельных видов металлопродукции в России убыточным. Ранее ассоциация «Русская сталь» предупредила власти об убытках и сокращении производства, в случае если власти не снизят налоги и не ослабят рубль.

https://pro.rbc.ru/news/6290b6609a794730d518dff2