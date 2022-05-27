26 мая. Термин «импортозамещение» будет исключен!

Заместитель председателя Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил использовать термин «технологический суверенитет» вместо термина «импортозамещение». Об этом он сказал во время пленарного заседания форума «Единой России» «Предпринимательство в новой экономической реальности». Один из выступающих предложил придумать новый термин для процесса импортозамещения. «Технологический суверенитет. Можно независимость <...>», — сказал Медведев.

Во время выступления на пленарном заседании Медведев также заявил, что партия должна выступать проводником для наиболее актуальных экономических проектов, в том числе формировать перечни товаров и услуг, которые должны в первую очередь проходить процедуру импортозамещения. Также необходимо активно искать перспективные зарубежные рынки, делать эту информацию доступной для малого и среднего бизнеса и помогать начинающим предпринимателям «проходить административные преграды», добавил он.

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