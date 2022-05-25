Для замещения РА дискуссии не нужны. Нужна большая и дружная работа...Реплика читателя журнала ТПА

Зарубежная регулирующая трубопроводная арматура не покинет российский рынок. У иностранных топ-менеджеров хватит ума, чтобы не потерять такой обширный и ненасытный рынок с его сверхприбылями, каким является Россия. Более того, этому потворствует отечественная компрадорская буржуазия вкупе с чиновниками такого же качества. Санкции? Да плевать они хотели на эти санкции. Уже найдены обходные маршруты поставок с хитроумной логистикой, и, как говорят в народе, – «возить будут через огороды».

Россия не только в состоянии обеспечить собственную потребность в регулирующей арматуре со всей необходимой прибористикой, но и производить ее поставки во многие страны, если бы не было всяких НО… Но только где взять толковых специалистов, которые могли бы рассчитать в полном объеме – механику, динамику и статику, метрологию и т. д. – такой известный всем узел, который по старинке называют «позиционер» (любой позиционер!) и ГРАМОТНО оформить конструкторско-технологическую документацию, подобрав необходимые комплектующие и материалы?

И вот еще одно «но»: где же те умельцы, которые сумеют найти решение, при помощи которого можно будет суметь качественно превзойти иностранное старое по замыслу и якобы новое и теплое

из-под резца; но откуда возьмутся те мужественные командиры производства, которые наладят крупносерийное производство с высочайшим качеством и удержат это качество при всех новых и частых обновлениях конструкций?

Все эти «НО» преодолимы, если в стране на всех ее уровнях и предприятиях будет присутствовать единая политическая воля, которая необходима для наведения порядка в образовании и, в частности, в подготовке специалистов для поднятия отечественной фундаментальной и прикладной науки. Надо реанимировать до богатырского здоровья экономику и промышленность. К большому сожалению, мы только сейчас начали задумываться над этими проблемами. И здесь дискуссии не нужны. Нужна большая, очень большая и дружная работа.

Николай Иванов, Инженер-конструктор, Москва, прислано в ТПА 24 мая