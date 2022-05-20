Набор снабженцев ТЭК по специальности «Управление системой снабжения в нефтегазовом комплексе» в РГУ нефти и газа (обучение в заочном формате)

На базовой кафедре РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина «Управление системой снабжения в нефтегазовом комплексе» (создана при поддержке НК «Роснефть») 20 июня 2022 года стартует прием документов для поступления на магистерскую программу. Срок обучения – 2,5 года. Модульный формат обучения предполагает 2 недели очного обучения в семестр (включая экзаменационную сессию), а также самостоятельную работу с возможностью дистанционного взаимодействия с преподавателями. Такой формат позволяет магистрантам успешно совмещать учебу с работой в любом регионе нашей страны.

Цель программы - подготовка высококвалифицированных специалистов в области снабжения нефтегазовой отрасли. В обучении магистрантов принимают участие руководители и эксперты Службы снабжения ПАО «НК Роснефть», имеющие богатый опыт в сфере снабжения, внедрения передовых практик и реализации международных проектов, а также привлекаются ведущие отраслевые и международные эксперты. Подробная информация о магистерской программе размещена на официальном сайте РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

https://www.tek-all.ru/news/id8767-bazovaya-kafedra-rosnefti-gotovit-neftegazovih-snabzhentsev/, 20 мая