СТЕНД ДЛЯ СПГ. В Металлострое, рядом с Санкт-Петербургом, запустили третий в мире (США, Япония) стенд для испытаний криогенной арматуры и насосов (отрывок из репортажа в газете «СПБ ведомости» 18 мая)

Ранее арматуру и насосы для СПГ испытывали раньше прямо на СПГ-заводах. С 2019 года все происходит с помощью построенного на площадке НИИЭФА стенда — он функционирует не на сжиженном газе, а на жидком азоте. На проверках настаивают главным образом заказчики машиностроительной продукции, которые стремятся минимизировать свои риски за счет стендовых испытаний, чтобы убедиться в соблюдении проектных параметров при работе данного оборудования. В 2019 – 2020 гг. на малом стенде были успешно проверены четыре насоса производства АО «ОКБМ Африкантов». Появление в 2021 году следующего стенда, обеспечивающего испытания в двух режимах, на жидком азоте и СПГ, существенно расширило возможности опробования СПГ-оборудования.

Первый отечественный СПГ-насос был запущен в промышленную эксплуатацию в 2020 году. К настоящему времени на российских СПГ-заводах действуют уже около десяти таких насосов, и нареканий у заказчика нет. Благодаря новому стенду можно проводить комплексные испытания, чтобы оценить оборудование с точки зрения его характеристик и безопасности. Этот значимый федеральный проект, направленный на обеспечение технологической независимости России, был осуществлен при господдержке (1,3 млрд рублей вложил Минпромторг РФ, около миллиарда — «Росатом»). Большое участие в его реализации приняли петербуржцы: НИИЭФА, компания «Криогазтех», проводившая проектные работы, монтаж технологического и испытуемого оборудования, а также пусконаладку, АО «Трест-68», компании «Строймодуль» и «Фарма».

Ранее нефтегазовые компании России свои СПГ-проекты осуществляли с привлечением иностранных партнеров. Поэтому стенд выполнен так, чтобы результаты проводимых на нем испытаний соответствовали зарубежным стандартам. А для этого часть компонентов, входящих в системы энергообеспечения, контроля и управления стендом, а также часть арматуры системы хранения пришлось закупать у иностранных производителей. Для стенда была создана специальная криогенная запорно-регулирующая арматура. «ОКБМ Африкантов» разработало для него высоконапорный насос, позволяющий создавать нужное давление и расход при испытании жидкостных детандеров. На самой же площадке смогут испытывать свои разработки (десятки единиц оборудования в год) «Атомэнергомаш» и другие российские компании. Этот стенд открыт и для зарубежных производителей. Хотя говорить о портфеле заказов пока рано, поскольку это абсолютно новый для России объект.

Полный текст по ссылке: https://spbvedomosti.ru/news/gorod/termos-v-metallostroe-neobychnyy-spg-stend-poselilsya-pod-peterburgom/, 18 мая