НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ИЛЬМА представляет уплотнительный лист ИльмаФлон Мульти с улучшенными характеристиками для разъемных соединений

С 1 июня 2022 года к поставке будет доступна новая версия ИльмаФлон Мульти - уплотнительных листов из мультиэкспандированного фторопласта - для применения в ответственных разъёмных герметичных соединениях. Лист новой версии отличается повышенной жёсткостью, что обеспечивает повышенную прочность на сжатие и улучшает сопротивление выдуванию, более жёсткие прокладки легче устанавливать в разъёмные соединения. Уплотнительный лист «ИльмаФлон мульти» будет иметь улучшенный коэффициент ползучести (PQR), соответствующий требованиям международных стандартов: после оптимизации характеристик материала, значение PQR было увеличено более чем на 25 %, в то время как превосходные герметизирующие свойства остались неизменными. За счёт минимизации потери поверхностного давления прокладки из этого материала лучше работают при повышенных и нестабильных температурах, а также перепадах рабочего давления и других механических нагрузках, что позволяет значительно сократить объём допустимых выбросов.

Уплотнения из экспандированного фторопласта под маркой ИльмаФлон производятся по немецкой технологии KWO® и эксклюзивно поставляются компанией «ИЛЬМА» с 2014 года. После появления этой продукции на российском рынке фланцевые ленты и прокладки из листовых материалов под маркой ИльмаФлон стали достойной альтернативой широко применяемым ранее фторопластовым уплотнениям известных мировых производителей. Не отличаясь по качеству от продукции лидеров отрасли, но являясь более доступными по цене, эти уплотнения завоевали доверие технических специалистов многих предприятий, на которых эксплуатируется ответственное оборудование при наличии агрессивных сред, а также перепадов давлений и температур.

С характеристиками листового материала «ИльмаФлон мульти» можно ознакомиться на сайте компании «ИЛЬМА» по ссылке: https://www.ilma-sealing.com/product/bezasbestovye-uplotnitelnye-materialy/listovye-materialy-na-osnove-ftoroplasta-ptfe/ftoroplastovyy-listovoy-uplotnitelnyy-material-ilmaflon-multi/?clear_cache=Y