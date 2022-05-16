Установить определение «фальсифицированная промышленная продукция» решили АПТС и Росстандарт и предложили меры противодействия фальсификату

Комиссия общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам провела 27 апреля круглый стол «Нормативно–техническое регулирование строительной отрасли: проблемы и пути их решений».

Заместитель председателя общественного совета Росстандарта, генеральный директор АПТС Владислав Ткаченко рассказал, какие вопросы необходимо решить в первую очередь для сокращения объемов фальсификата и противодействия недобросовестной конкуренции на рынке строительных материалов, предложил решения.

Все они включены в проект резолюции, которая содержит рекомендации для федеральных органов исполнительной власти.

Рекомендации из проекта резолюции

Правительству РФ с привлечением Минпромторга, Минэкономразвития, Минстроя, МВД, Росстандарта, экспертных сообществ

Подготовить проекты ФЗ о внесении изменений в законодательство (в т.ч 184–ФЗ « О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г., Кодекс РФ об административных правонарушениях, Уголовный кодекс РФ) в части:

установления определения «фальсифицированная промышленная продукция»;

введения запрета на введение такой продукции в оборот;

установления ответственности за обращение фальсифицированной промышленной продукции.

Правительству РФ

Вернуть и установить федеральный контроль и надзор за соблюдением требований технических регламентов и за продукцией из перечня 982–ПП РФ, определить ФОИВ для исполнения этой функции.

Обсуждаемый перевод «обязательных» национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований техрегламента о безопасности зданий и сооружений, в разряд «добровольных», по моему мнению, должен сопровождаться мерами по установлению персональной ответственности.

Минпромторгу

Подготовить проект изменений в ФЗ «О техническом регулировании» в части реформы системы добровольной сертификации, которые предусматривают установление правил обязательного раскрытия информации системами добровольной сертификации.

Утвердить правила цифровой маркировки строительной продукции как элемента строительного объекта для прослеживаемости продукции на всех этапах жизненного цикла.

Обратиться в Минэкономразвития с предложением восстановить госконтроль и надзор за соблюдением требований техрегламентов Таможенного союза и за обращением продукции, включенной в 982–ПП РФ.

После утверждения проекта резолюцию направят в Правительство, федеральные органы исполнительной власти и администрацию президента. В дискуссии принимали участие представители комиссии общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам, общественных советов Росстандарта и Минстроя, московской городской думы, ООО «Газпром проектирование», технического совета НОСТРОЙ, комитета по строительству «Опора России», РСПП, комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства.

Источник: rapts.ru, https://www.polyplastic.ru/press/news/2022/05/13/item19129, 13 мая (в сокращении)