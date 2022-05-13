ТЕХНОЛОГИИ. Новые твердосмазочные покрытия MODENGY обеспечивают надежное срабатывание механизмов устьевого оборудования

Антифрикционное твердосмазочное покрытие российского производства прошло испытания у изготовителя нефтегазовых превенторов и прописано для серийного выпуска оборудования. Превентор – это ключевой элемент комплекса противовыбросового оборудования, обеспечивающий перекрытие устья скважины при возникновении чрезвычайных ситуаций и при необходимости ремонта. Поэтому он должен надёжно и безотказно сработать, даже после длительного простоя и воздействия на него неблагоприятных факторов окружающей среды. Покрытие MODENGY 1002 российского производства наносят на трапецеидальную резьбу соединения «винт-толкатель» привода плашек ручных плашечных превенторов. Оно удобно в нанесении распылением и не требует нагрева для отверждения. Тонкий износостойкий слой покрытия облегчает монтаж и демонтаж, эффективно снижает трение и износ, тем самым увеличивает срок службы и обеспечивает штатное срабатывание механизма даже после продолжительного простоя.

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Письмо в редакцию ТПА, 12 мая