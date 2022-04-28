ШКОЛА СВАРЩИКОВ В ПГ КОНАР. Класс теоретического обучения и отработки практических навыков сварки организован в новом помещении.

В прошлом году в Промышленной группе КОНАР был поднят вопрос о повышении качества работы сварщиков. Генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко распорядился обратить серьезное внимание на квалификацию и уровень профессиональных знаний принимаемых на предприятия сварщиков.

– У нас родилась идея о создании и организации единой процедуры отбора сварщиков при приеме на работу, – рассказала заместитель директора по персоналу по развитию и обучению Елена Соколова. – Мы разработали регламент отбора претендентов. Суть идеи в том, что все кандидаты на трудоустройство по профессии «сварщик» проходят через собеседование и практический экзамен перед оценочной комиссией КОНАРа. Комиссия выдает заключение, какому разряду соответствует специалист, и только после этого кадровые службы Промышленной группы КОНАР принимают решение о приеме на работу. Это нововведение повлекло за собой вопрос о базовых знаниях сварщиков. Мы выяснили, что многие фактически не владеют теорией, поэтому было принято решение о создании специализированного класса для обучения с оборудованием и наглядными пособиями. Теоретическое обучение в классе дополняется занятиями на площадке сварочных работ. Сварщики выполняют конкретные задания, проходят серьезное практическое обучение. Таким образом реализуется весь цикл – теория, практика, отработка навыков. После обучения сварщику выдается свидетельство о профессии.

– Мы обучаем сварщиков разным видам и способам сварки, – рассказала ведущий инженер-технолог АО «КОНАР», преподаватель теоретического обучения сварщиков Ирина Бикмухаметова. – На учебной площадке представлены следующие способы сварки: механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газах и смесях, автоматическая сварка под флюсом, ручная дуговая сварка покрытым электродом, ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом, автоматическая сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях. Мы обучаем не только специалистов, которые уже имеют опыт работы, но и новичков в профессии. Сейчас проходит обучение группа сварщиков, которые только окончили техникум и пришли в КОНАР операторами на роботизированный комплекс. Сварщик – одна из главных и важных профессий на предприятии, так как сварка является специальным технологическим процессом. При прохождении предприятием сторонних аудитов инспекторы предъявляют самые жесткие требования к сварочному производству. Для подтверждения своей квалификации сварщики АО «КОНАР» один раз в полгода проходят внутреннюю аттестацию.

– Практика для сварщика – самое главное, – отметил инструктор производственного обучения, наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования АО «КОНАР» Владимир Челомбитко. – Бывает, что к нам приходит сварщик с документами на определенный разряд, а на деле выясняется, что его знания и навыки не соответствуют заявленному. Объясняется это просто. Все производства разные, где-то сваривают трубу, где-то пластины. Если человек 10 лет сваривал пластины, он может оказаться не готов к работе с трубой. К тому же сварщики очень сильно привыкают к определенному оборудованию. С этой проблемой мы и работаем по программе обучения. Я всегда начинаю с обзора оборудования, потом идут практические занятия и экзамен.

https://konar.ru/v-konare-otkrylsya-klass-dlya-izucheniya-masterstva-svarki/