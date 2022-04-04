Датская компания-производитель арматуры и энергосберегающего оборудования Danfoss готовится уйти с российского и белорусского рынков. Годовой объем продаж в России составляет более 20 млрд руб

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Датская компания-производитель энергосберегающего оборудования Danfoss готовится уйти с российского и белорусского рынков, сообщается в пресс-релизе компании в пятницу. "После приостановки наших деловых операций в России 28 февраля и в Белоруссии 4 марта мы постоянно оценивали ситуацию. Учитывая последствия санкций, сбои в цепочке поставок и другие проблемы с логистикой, мы решили инициировать контролируемый выход из России и Белоруссии", - говорится в сообщении. "Соответственно, Danfoss инициировала процесс, и мы рассматриваем различные варианты. Мы по-прежнему уделяем первостепенное внимание безопасности и благополучию наших российских и белорусских команд и их семей", - добавили в компании.

Среди побудивших к принятию такого решения причин названы объявленные против России санкции, нарушения в цепочках поставок, проблемы с логистикой. После 24 февраля Danfoss эвакуировала своих сотрудников и членов их семей. Работавшие в компании 50 украинцев были отправлены в Польшу, говорится в пресс-релизе.

Danfoss является ведущим мировым производителем тепловой автоматики, холодильной и приводной техники, а также промышленной автоматики. Компания присутствует в РФ с 1993 года. У компании есть свой офисно-логистический центр, более 20 представительств в России и Белоруссии. Всего в компании работают 1300 российских и белорусских сотрудников. Годовой объем продаж в России составляет более 20 млрд руб.

От компании: мы продолжаем производить блочные тепловые пункты, пластинчатые теплообменники, стальные шаровые краны, балансировочные клапаны, радиаторные терморегуляторы, поэтажные и поквартирные узлы распределения теплоносителя. Мы также продолжим поставлять продукцию для холодильного, теплового и индустриального сегментов. Передовые сервисы по расчетам систем и узлов, а также электронные сервисы по размещению заказов будут работать в обычном режиме.

Что будет меняться:

• Продукты и компоненты, которые по разным причинам ограничены в поставке, мы будем заменять на локализованные на нашем производстве, либо от наших поставщиков в России, либо лучшие из доступных на других рынках. Мы приложим максимум усилий для локализации нашего портфеля и будем использовать для этого собственные решения.

• Изменится логистическая цепочка с целью обеспечения стабильных поставок в новых условиях.

• Мы будем более активно развивать в нашей работе наши локальные бренды Ридан, VEDA, Clever, Деви, Indiv.





https://www.interfax.ru/world/832719, 01 апреля (сайт компании)