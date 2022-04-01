НТЦ ГП КОНАР – комплекс для различных исследований – механических, химических, динамических испытаний, металлографических исследований, проведения прочностных и технологических расчетов освоил новый тип испытаний трубной продукции

Лаборатория аккредитована в национальной системе аккредитации, аттестована по системам ПАО «Транснефть», РМРС, поэтому её компетенции пользуются спросом не только у предприятий Промышленной группы КОНАР, но и у сторонних организаций.

В ООО «НТЦ» обратился заказчик – производитель труб из нержавеющих марок стали. У предприятия возникла потребность в испытании материала для нескольких партий изделий на ударную вязкость при температуре жидкого азота. В лабораториях региона, где расположен завод, такого метода в области аккредитации не оказалось.

– НТЦ располагает возможностями для таких испытаний и имеет соответствующую аккредитацию, поэтому сегодня мы оказываем данную услугу, – рассказал исполнительный директор ООО «НТЦ-Конар» Дмитрий Полухин. – Испытания проходят в присутствии независимого надзорного инспектора, который представляет интересы заказчика. Сроки установлены достаточно сжатые. Сейчас мы исследуем 108 образцов из 9 партий, и речь идет еще о 30 партиях. У НТЦ широкая сеть взаимодействий по различным направлениям лабораторных исследований, но по данному виду испытаний это первый заказчик. Учитывая планы и сроки предприятия-заказчика и общие тенденции развития компетенций в этой отрасли, можно ожидать в этом году плотного, плодотворного сотрудничества.

– Испытания материала нержавеющих марок стали по показателю «ударная вязкость при экстремально низкой температуре» – достаточно редкие, – отметила начальник центральной лаборатории материаловедения ООО «НТЦ-Конар» Надежда Шумилова. – Они давно внедрены в список услуг НТЦ, но спроса до настоящего времени практически не было. Думаю, материал, представленный на исследование, используется для труб в системе транспортировки сжиженных газов, в том числе, природного. Это направление промышленности активно развивается, и мы действуем на опережение. В России сейчас не так много лабораторий, которые проводят такие исследования с обеспечением достоверности результатов. Мы можем предоставить любым предприятиям услугу по испытаниям при температуре жидкого азота. Соответствующая аккредитация есть, поэтому мы готовы к работе.

https://konar.ru/ntc-provodit-ispytanie-na-udarnuyu-vyazkost-nerzhaveyushhej-stali-pri-196-c/, 31 марта