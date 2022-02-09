8 и 9 февраля ПГ КОНАР в присутствии заказчика – ООО «Арктик СПГ 2» провела первые криогенные испытания оборудования, которое локализуется в России.

Результат испытаний даёт возможность уверенно говорить о еще одном шаге к снижению импортозависимости Российской Федерации в области криогенного оборудования. 8 и 9 февраля 2022 года компания «КОНАР-ОРИОН» в присутствии заказчика – ООО «Арктик СПГ 2» провела первые криогенные испытания оборудования, которое локализуется в России. Оборудование предназначено для «Арктик СПГ 2» — проекта «НОВАТЭКа», предусматривающего строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая. Проект основан на инновационной концепции строительства с использованием оснований гравитационного типа.

Испытания оборудования — осесимметричного обратного клапана DN400 проведены Промышленной группой КОНАР в городе Челябинске, на специализированном стенде испытаний трубопроводной арматуры для крупнотоннажных заводов по сжижению природного газа. Стенд является уникальным для РФ и не имеет аналогов. Напомним, Центр криогенных испытаний, оснащенный современным стендом, КОНАР запустил в августе 2019 года. Он создан при участии мирового лидера в проектировании криостендов Ventil Test Equipment B.V. (Нидерланды). Значительный вклад в проект также внес технологический партнер компании КОНАР – итальянский производитель трубопроводной арматуры Orion S.p.A. Благодаря их опыту и компетенциям освоение уникальной методики криогенных испытаний заняло всего 1 месяц. В ходе испытаний трубопроводная арматура в криогенном исполнении была охлаждена в ванне с жидким азотом до температуры -196oС. К изделию подвели газообразный гелий и организовали контроль герметичности клапанов с использованием специального течеискателя. После проведения успешных испытаний оборудование отправится в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, расположенный в Мурманской области, где сейчас идет изготовление линий сжижения природного газа для завода «Арктик СПГ 2» компании «НОВАТЭК».

Сайт ПГ КОНАР, 9 февраля