Даты проведения Конференции Водоканалов России (РАВВ) изменены на 1-3 марта 2022 года. вместо 15-17 февраля в Подольске (МО)

В связи с высоким ростом числа заражений коронавирусом и рекомендациями Правительства Московской области о переносе XIII Конференции водоканалов России .

Конференция водоканалов России – это главное ежегодное мероприятие водопроводно-канализационного комплекса страны по обсуждению вопросов развития отрасли водоснабжения и водоотведения. За 13 лет своей работы конференция проходила в городах от Калининграда до Камчатки.

• Аудитория мероприятия: профильные федеральные, региональные и муниципальные органы власти, водоканалы всех субъектов РФ, отраслевые научно-исследовательские и проектные институты, крупнейшие производители и поставщики оборудования для водного хозяйства.

• Формат мероприятия: диалог отрасли и власти, обмен опытом и достижениями, демонстрация и масштабирование лучших практик управления и повышения эффективности работы водоканалов, презентации новых технических решений для отрасли.

• Содержание: широкая деловая программа, посещение объектов коммунального хозяйства принимающей стороны, культурные и торжественные мероприятия.

Сайт РАВВ, 18 января

https://raww.ru/promostraniczyi/xiii-konferencziya-vodokanalov-rossii/?fbclid=IwAR1ouArcTsCz5x_sbutQqAomTpT1aAoVdF6Lsqnb0ETTrp9paCdSyG5ykro