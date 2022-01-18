НЕФТЕГАЗ. Новые покрытия MODENGY обеспечивают штатное срабатывание механизмов устьевого оборудования - плашечных превенторов

Установка превенторов – обязательное условие при проведении буровых работ, обеспечивающее безопасность процесса добычи углеводородного сырья. Превентор – это ключевой элемент комплекса противовыбросового оборудования, обеспечивающий перекрытие устья скважины при возникновении чрезвычайных ситуаций и необходимости ремонта. Герметизация устья скважины предотвращает открытое фонтанирование нефти и сопутствующие этому возникновение пожара и загрязнение окружающей среды. По конструкции и способу герметизации устья превенторы делятся на плашечные, кольцевые и роторные. Противовыбросовое оборудование функционирует при воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды. Для обеспечения корректного срабатывания приводных механизмов плашечных превенторов после длительного простоя применяется антифрикционное твердосмазочное покрытие MODENGY 1002 на основе дисульфида молибдена. Оно наносится производителями противовыбросового оборудования на трапецеидальную резьбу соединения «винт-толкатель» привода плашек превентора для снижения трения и износа деталей. Тонкий износостойкий слой покрытия облегчает монтаж и демонтаж сопряженных элементов, увеличивает срок службы компонентов даже после длительного простоя, обеспечивает штатное срабатывание механизмов. Покрытие MODENGY 1002 успешно прошло испытания от производителя нефтегазовых превенторов и было внедрено в серийное производство оборудования.

Сайт MODENGY, 17 января