Утверждены новые НТД для полимерных труб, фитингов и трубной продукции

В октябре в России Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) были утверждены несколько стандартов, связанных с производством и испытанием изделий из пластмасс, часть из которых вступили в силу в декабре, сообщили в Ассоциации сварщиков полимерных материалов (АСПМ).

Испытание пластиковых труб на стойкость к давлению

Приказом Росстандарта от 28 октября 2021 года № 1371-ст утвержден ГОСТ Р ИСО 19892–2021 «Трубопроводы из пластмасс. Трубы и фитинги из термопластов для горячей и холодной воды. Метод испытания соединений на стойкость к циклическому изменению давления».

Стандарт устанавливает метод испытания соединений трубопроводов на стойкость к циклическому изменению давления. Настоящий стандарт распространяется на трубопроводы на основе труб из термопластов, предназначенные для использования в системах горячего и холодного водоснабжения. ГОСТ Р ИСО 19892–2021 вводится в действие на территории РФ с 1 декабря 2021 года.

Испытания пластиковых труб на герметичность под вакуумом

Приказом Росстандарта от 29 октября 2021 года № 1405-ст утвержден ГОСТ Р ИСО 13056–2021 «Трубопроводы из пластмасс. Напорные трубопроводы для горячей и холодной воды. Метод испытания на герметичность под вакуумом».

Стандарт устанавливает метод испытания соединений трубопроводов из термопластов на герметичность в условиях вакуума. Стандарт применяют для трубопроводов на основе труб из термопластов, предназначенных для использования в напорных системах горячего и холодного водоснабжения. ГОСТ Р ИСО 13056–2021 вводится в действие на территории РФ с 1 декабря 2021 года.

Общие технические условия для гибких полимерных труб

Приказом Росстандарта от 29 октября 2021 года № 1406-ст утвержден ГОСТ Р 59834–2021 «Промысловые трубопроводы. Трубы гибкие полимерные армированные и соединительные детали к ним. Общие технические условия».

Стандарт распространяется на трубы из термопластов, армированных металлическим каркасом, и соединительные детали к ним для промысловых трубопроводов нефтяной и газовой промышленности номинальным наружным диаметром от 90 до 315 мм включительно, эксплуатируемых при рабочем давлении до 6,3 МПа и рабочей температуры до +80 °С. ГОСТ Р 59834–2021 вводится в действие на территории РФ с 1 марта 2022 года.

Полипластик, 14 января