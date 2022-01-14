НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

В декабре 2021 года ООО «Лукойл-Пермь» и ООО «Технология композитов», входящая в Группу ПОЛИПЛАСТИК, приступили к реализации совместной программы по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам. На водоводе высокого давления системы поддержания пластового давления (ППД) закрытого объекта ЦДНГ-5 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в Пермском крае был смонтирован участок гибкого полимерного армированного трубопровода ANACONDA+ ТН-110-Б с рабочим давлением до 21,0 МПа. В настоящее время трубопровод включен в работу в соответствии с утвержденной программой опытно-конструкторских испытаний, которые входят в План мероприятий по импортозамещению в соответствии с приказом Минпромторга России от 29.05.2018 № 2025. Конечной целью является широкое внедрение в эксплуатацию отечественных инновационных материалов с более высокими эксплуатационными показателями.

Трубы марки ANACONDA+ применяются для строительства подземных нефтепромысловых водоводов, предназначенных для транспортирования пластовой, сточной и технической воды под давлением до 21 МПа, а также водоводов систем искусственного оснежения горнолыжных трасс, трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения и промысловых нефтепроводов под давлением до 13 МПа при температуре от минус 40°С до плюс 40°С.

Гибкие полимерные армированные трубы Группы ПОЛИПЛАСТИК отличаются высокой несущей способностью, устойчивостью к коррозии, гидроабразивному износу и гидрокарбонатным отложениям, хорошей пропускной способностью и ударной вязкостью, долговечностью, ремонтопригодностью, низкими эксплуатационными издержками, имеют малое гидравлическое сопротивление и поставляются в бухтах длиной до 500 м, что облегчает и ускоряет процесс транспортировки и укладки трубопровода. В качестве сырья при производстве труб ANACONDA+ применяется термостойкий полиэтилен (PE-RT) РЕ6РР-34 производства ООО «Ставролен», что позволяет обеспечить замкнутый сырьевой цикл «добыча – нефтехимия – добыча» внутри ПАО «ЛУКОЙЛ». Выпускаемые «Технологией композитов» полиэтиленовые трубы марок ANACONDA™ и ANACONDA+, армированные синтетическими нитями и импрегнированным стеклоровингом, все более активно используются для прокладки нефтепромысловых трубопроводов. Выбравшие данную технологию заказчики смогли оценить преимущества ГПА-труб – существенное снижение затрат на монтаж, сокращение эксплуатационных расходов, а также повышение срока эксплуатации системы в сравнении с традиционными для нефтегазовой отрасли металлическими трубами.

Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК 13 января