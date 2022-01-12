ПОДВОДНЫЙ ПРОЕКТ.

Вся продукция изготовлена на выксунском заводе ОМК в Нижегородской области из собственного листового проката с обеспечением повышенной хладостойкости. Основной объем компания отгрузила для подводного участка трубопровода. Для него произвели трубы с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием и дополнительным бетонным покрытием, рассчитанные на рабочее давление до 11,8 МПа. При их производстве завод обеспечил сочетание прочностных свойств труб и пластичности металла. Также к трубам предъявлялись высокие требования по геометрическим параметрам. Для наземного участка компания поставила партию труб с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием. «Поставки для проекта шли с середины 2019 года. У ОМК одно из самых богатых резюме участия в подводных проектах. У нас есть собственная технологическая цепочка "лист – труба – покрытия", что позволяет нам гарантировать качество на всех этапах производства. Инспекция со стороны заказчика, которая контролировала выпуск продукции, это подтвердила. Рады возможности участвовать в столь значимом для страны проекте, который обеспечит транспортировку газа с Новопортовского месторождения в единую систему газоснабжения России», — отметил руководитель бизнес-единицы «ОМК ТЭК» Вадим Сахарнюк.

Сайт ОМК, 11 января