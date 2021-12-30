НОСТРОЙ разместил для обсуждения первые редакции проектов ГОСТ Р системы информационного моделирования ЕСИМ

Национальное объединение строителей разместило в открытом доступе первые редакции проектов стандартов Единой системы информационного моделирования. Технический комитет по стандартизации ТК 465 «Строительство» и Национальное объединение строителей информируют о начале сбора замечаний и предложений к первым редакциям проектов стандартов, разработанных в соответствии с Программой национальной стандартизации Российской Федерации на 2021 год.

Основной блок проектов стандартов, вынесенных на публичное обсуждение, относится к Единой системе информационного моделирования (ЕСИМ). Сбор замечаний и предложений осуществляется непосредственными разработчиками стандартов.НОСТРОЙ приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в процедуре публичного обсуждения. Замечания и предложения к проектам стандартов следует приводить конкретно и обоснованно, при этом рекомендуется приводить предлагаемые редакции отдельных пунктов, подпунктов, абзацев, таблиц, приложений и изображений графического материала.

Источник: www.faufcc.ru, 27 декабря