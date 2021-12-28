Указом Президента РФ от 20 декабря 2021 года Йорген Мадс Клаусен, председатель совета директоров Danfoss, награжден Орденом Дружбы за большой вклад в укрепление сотрудничества между народами России и Дании.

Йорген Клаусен продолжает дело, начатое его отцом, основателем Danfoss Мадсом Клаусеном. Он является членом совета директоров концерна с 1985 года и возглавляет его с 2009 года. Г-н Клаусен уделяет большое внимание и развитию сотрудничества с Россией. Компания активно помогает реализовывать в России проекты по повышению энергоэффективности в различных отраслях, обеспечивающие сохранение климата на планете. За 28 лет ООО «Данфосс» из небольшой компании выросло в масштабное предприятие с несколькими крупными производственными площадками в Московской и Нижегородской областях, представительствами в различных уголках страны и огромным числом партнеров, одной из лидирующих компаний в отрасли. Поддержка Йоргена Клаусена позволяет нам не только развивать производство, но и создавать актуальные региональные продукты и решения в России.

Источник: https://www.c-o-k.ru/market_news/predsedatel-soveta-direktorov-danfoss-yorgen-mads-klausen-udostoen-ordena-druz

