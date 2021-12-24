НОВОЕ: АРМБЛОКИ.

Рабочее давление арматурных блоков – 32 МПа, производительность по газовой среде - 752 тыс.м3/сут, производительность по метанолу – 8-75 кг/ч.

Данные блоки предназначены для выполнения следующих функций:

- регулирование давления рабочей среды, поступающей со скважины;

- измерение расхода рабочей среды от скважины,

- регулирование подачи и измерение расхода метанола в выкидном трубопроводе и в затрубном пространстве (с помощью системы подачи ингибитора);

- автоматическое перекрытие трубопровода при аварийном повышении или понижении давления в нем;

- переключение потока от скважины на горизонтальную факельную установку.

Оборудование представляет собой трубные конструкции на рамных основаниях, снабженные необходимой запорно-регулирующей арматурой, контрольно-измерительными приборами, электрообогревом и теплоизоляцией трубопроводов, обогреваемыми шкафами дозирования и распределения метанола с автоматикой и функцией освещения, лестницами, площадками обслуживания и ограждениями. Оборудование выполнено в максимальной заводской готовности что позволяет ускорить и упростить монтаж и наладку на объекте. Контроль и управление за работой блоков на месторождении будет осуществляться дистанционно из операторной. Это позволит исключить постоянное нахождение на блоках обслуживающего персонала.

https://newgaztech.ru/news/default/view/id/578, 22 декабря