СПРАВОЧНИК ТПА.

1. Что из себя представляет полипропилен?

Полипропилен – легкий кристаллизующийся материал, выпускаемый в виде окрашенных или неокрашенных гранул. Для придания ему оттенка применяют пигменты или специальные органические красители. Полипропилен представляет собой термопластичный неполярный полимер синтетической природы, относящийся к классу полиолефинов. Это твердое белое вещество, получаемое в процессе полимеризации пропилена. Реакция идет с использованием катализаторов. Впервые полипропилен был получен методом полимеризации немецким химиком Карлом Реном и итальянским химиком Джулио Натта. Эти ученые в 1954 году получили кристаллический изотактический полипропилен. После этого открытия совсем скоро, в 1957 году, полипропилен начали синтезировать в промышленных масштабах.

2. Преимущества и недостатки труб и фитингов из полипропилена Продукция из полипропилена может применяться в системах подачи технической и питьевой воды, транспортировки теплоносителей, агрессивных сред, сжатого воздуха, полива, дренажа, в агропромышленном комплексе и на различных производствах. Полипропилен является вторым по важности пластиком в мире (после полиэтилена).

Преимущества:

– Малый вес Полипропилен является одним из наиболее легких полимеров из всех стандартных пластмасс.

– Износостойкость Полипропилен стоек к истиранию.

– Низкая стоимость изделий

– Экологичность Изделия не токсичны и отлично утилизируется.

– Полипропилен сохраняет механические и диэлектрические характеристики даже при повышенных температурах, в условиях повышенной влажности и при погружении в воду.

– Низкий коэффициент шероховатости поверхности препятствует образованию отложений на внутренних стенках ПП труб в процессе эксплуатации.

– Высокая стойкость к растрескиванию от напряжений под воздействием окружающей среды.

– Низкая чувствительность полипропилена к воздействию микроорганизмов (бактерии, грибы).

– Изделия из полипропилена обладают хорошей стойкостью при стерилизации паром.

Отдельное внимание следует уделить стойкости данного материала к химическому воздействию: - очень высокая стойкость к действию разбавленных и концентрированных кислот, спиртов и оснований;

- хорошая стойкость к действию альдегидов, сложных эфиров, алифатических углеводородов, кетонов;

- ограниченная стойкость к действию ароматических и галогенсодержащих углеводородов и окислителей.

Недостатки:

– низкая стойкость к действию УФ-излучения, ударной нагрузке и образованию трещин

– высокая хрупкость при температурах ниже —20 °C

– низкая максимальная температура эксплуатации (90–120 °C)

– полипропилен является высокогорючим материалом

– высокие значения коэффициента линейного расширения

– между молекулами полипропилена свободно проходит молекула кислорода, поэтому вода, находящаяся в такой трубе, свободно насыщается кислородом, который, реагируя с металлическими деталями, их окисляет.Справиться с данной проблемой позволяет применение армирующих слоев из алюминия.

При проведении монтажных работах эти свойства полипропилена необходимо учитывать, иначе может произойти деформация и нарушение герметичности магистрали в процессе эксплуатации.

Сайт ПРОКОНСИМ, 19 ноября (в сокращении)