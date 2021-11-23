Группа ТМК провела конференцию по тенденциям развития рынка (трубы, детали трубопроводов, арматура и фитинги) в собственном Научно-техническом центре в «Сколково (НТЦ по глобальному и стратегическому маркетингу

В рамках встречи ТМК обсудила с потребителями тенденции развития трубного рынка в России и за рубежом, представила новые возможности компании с учетом интеграции новых активов, а также уникальные преимущества инновационного R&D-центра компании. На встрече директор по глобальному и стратегическому маркетингу ТМК Сергей Алексеев представил коллегам текущую ситуацию на рынке стальных труб, поделился прогнозом ТМК относительно перспектив развития отрасли и сообщил результаты проведенного компанией исследования мнений потребителей трубной продукции. В свою очередь, директор по региональным продажам Евгений Кравченко отдельно остановился на лидерстве ТМК на трубном рынке и презентовал обновленную структуру управления сбытом, а также призвал потребителей планировать свои потребности в трубной продукции в более широком временном диапазоне. В рамках мероприятия компания направила в цифровом формате сертификаты официальных дилеров 70 предприятиям, реализующим продукцию ТМК в России и странах СНГ. Статус официального дилера дает право представлять интересы ТМК на региональных и зарубежных рынках. Сертификаты получили компании, работающие в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане. Также в ходе конференции участникам продемонстрировали исследовательские лаборатории НТЦ, где компания разрабатывает инновационные материалы повышенной прочности и надежности, создает прототипы и выпускает опытные образцы трубной продукции, а также проводит испытания по международным стандартам.

Сайт ТМК, ноябрь 2021 года