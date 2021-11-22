Сайт ЛЗТА «МАРШАЛ»:15 ноября 2021 года знаменательный день для арматурного завода.

Еще 24 февраля 2021 года в приемную Президента Российской Федерации в Москве Председателем Совета директоров ЛЗТА «Маршал» Гороховым С. А. было подано коллективное письмо, подписанное 400 сотрудниками завода «Маршал» (граждан Российской Федерации), с просьбой приравнять предприятия ЛНР и ДНР к российским производителям.

15 ноября Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Согласно указу товары, производимые на территории ДНР и ЛНР, приравниваются к товарам российского происхождения и допускаются к участию в закупках для государственных и муниципальных нужд, а также для закупок отдельными юридическими лицами. В своем видеообращении Председатель Совета директоров ЛЗТА «Маршал» Горохов С. А. назвал подписание указа Президентом РФ «знаменательным событием для всех жителей и предприятий в ДНР и ЛНР. Для некоторых предприятий это буквально второй день рождения» . От имени всех сотрудников ЛЗТА «Маршал», всех жителей Народных Республик, мы выражаем искреннюю благодарность Президенту Владимиру Владимировичу Путину за принятое решение.

20 ноября, https://lztamarshal.ru/media/news/