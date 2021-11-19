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Управляющим директором АО БАЗ (производственный центр «ОМК Армсталь») 18 ноября 2021 года назначен Андрей Доценко, ранее занимавший должность директора по техническому развитию предприятия.

19 ноября, 2021 4

Под руководством Андрея Доценко завод ОМК в Благовещенске продолжит совершенствовать продукцию и клиентские сервисы, осваивать новые рынки, развивать автоматизацию и цифровизацию. В числе задач нового руководителя — повышение производительности труда, способствование профессиональному росту сотрудников и осуществление социальных проектов. «Уверен, коллектив завода под руководством Андрея Юрьевича успешно реализует все инициативы, направленные на рост эффективности производства, совершенствование системы планирования, сокращение сроков выпуска и доставки продукции, в полной мере обеспечивая текущие и перспективные потребности наших клиентов в качественной трубопроводной арматуре и удобных сервисах», – отметил генеральный директор ОМК Петр Трушин. Андрей Юрьевич Доценко родился 8 апреля 1975 года. Окончил Уральский лесотехнический институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». В 2007 году прошел профессиональную переподготовку в Уральском государственном экономическом университете по специальности «Финансы и кредит». В 2017 году прошел профессиональную переподготовку в Московской международной высшей школе бизнеса МИРБИС по программе МВА «Стратегический менеджмент (мастер делового администрирования)». В Объединенной металлургической компании работает с 2016 г. В 2016-2020 годах прошел путь от директора по производству в ООО «Уральский завод специального арматуростроения» (до 2017 года предприятие входило в состав Объединенной металлургической компании) до заместителя генерального директора – главного инженера. С 2020 года по настоящее время Андрей Юрьевич возглавлял дирекцию по техническому развитию АО «БАЗ».

САЙТ ОМК, 18 ноября


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