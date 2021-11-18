ОМК Трубодеталь начала производство нового вида продукции – соединительных деталей трубопроводов из титана для АЭС, обладающих повышенной коррозионной стойкостью.

Технологию изготовления продукции освоили и успешно испытали на челябинском заводе ОМК («ОМК Трубодеталь») совместно со специалистами белгородского завода компании («ОМК Энергомаш»). В процессе освоения производства применили метод холодной штамповки на специальных прессах. Производство изделий будет организовано на современном оборудовании, которое завод приобрел в ходе реализации проекта по техническому перевооружению. Результаты испытаний опытных изделий подтвердили их полное соответствие заданным свойствам и параметрам. Соединительные детали трубопроводов из титана рассчитаны на эксплуатацию в агрессивных средах и способны работать при повышенных температурах – до 600ºC. Первую партию бесшовных отводов из титана общим объемом порядка 200 штук изготовят для крупнейшей индийской атомной электростанции Куданкулам. «По запросу наших зарубежных партнеров, представителей строящейся атомной электростанции Куданкулам, мы оперативно освоили производство нового вида продукции. На предприятии в Челябинске будем изготавливать комплектующие, а на белгородском заводе ОМК — собирать из титановых деталей монтажные узлы. Результаты прошедших испытаний подтвердили нашу готовность к производству этого вида изделий. Работа двух заводов ОМК в кооперации позволит выполнить заказ в оптимальные сроки и обеспечить качество продукции на всех этапах производства», — отметил управляющий директор завода «ОМК Трубодеталь» Александр Ващенко.

Сайт ОМК, 17 ноября