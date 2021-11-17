ЦИФРА. Директор по маркетингу ГК «Пензтяжпромарматура» Инна Щеглова отмечает, что крупные нефтегазовые холдинги уже активно пользуются цифровыми технологиями, а поставщики оборудования (заводы) находятся на начальном уровне цифровизации

Это мешает обеим сторонам эффективно взаимодействовать. И устранение этой «нестыковки» — дополнительный стимул к цифровизации, иначе — потеря клиента. «Сейчас на ПТПА мы внедряем проект по цифровизации, — говорит Инна Щеглова, — Он состоит из нескольких этапов, первым является создание цифрового двойника производства. На пути к реализации данного проекта нам пришлось пройти достаточно длительную подготовительную работу, которая включала в себя анализ основных процессов, оборудования и персонала. Только около года занял процесс систематизации и описания всех внутренних процедур. Сам проект по срокам предполагается реализовать в течение двух лет. Основным эффектом от его реализации станет ускорение операционного производственного цикла, что позволит нам в итоге увеличить производительность минимум на двадцать процентов».

Николай Ульянов, зам. главного редактора журнала «Эксперт», 15 ноября (отрывок)