ОНИКС. ВНИМАНИЕ. С 15 ноября действуют новые цены - прайс-листа на ряд позиций продукции обновлен.

Можно скачать с сайта ООО ОНИКС новый прайс-лист, также обновленные цены на выбранные позиции отображаются в каталоге. Вся продукция соответствует ГОСТам. Все цены указаны с учетом НДС. Только для юридических лиц. Минимальная сумма заказа и отгрузки установлена в размере 5 000,00 рублей. Актуальный прайс-лист на фланцы, детали трубопроводов и ТПА доступен по ссылке — перейти на страницу https://onyxspb.ru/price/

Приобрести продукцию можно, направив запрос или позвонив менеджерам отдела продаж.

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Сайт ООО ОНИКС, 15 ноября