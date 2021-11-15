Дистрибьюторская сеть ОМК, работающая на базе компании «ОМК Маркет» для розничных и оптовых покупателей, вошла в число лучших сбытовых сетей России по продажам трубной металлопродукции

Победителей конкурса на «Лучшую сбытовую сеть России», проводимого Российским союзом поставщиков металлопродукции, наградили на Неделе металлов в Москве. Только за первый год работы «ОМК Маркет» открыла 11 обособленных подразделений в разных регионах России, подготовила складскую, транспортную и ИТ-инфраструктуру, отладила работу с поставщиками металлопроката, заслужила доверие около 1500 клиентов. Большая часть продаваемой трубной продукции производства заводов ОМК в Нижегородской области и Республике Татарстан. Благодаря удобному расположению складов и их близости к федеральным трассам заказчики могут в сжатые сроки получать комплексные поставки металлопродукции и экономить на доставке. Еще одно преимущество – быстрая обработка заказов и их отгрузка в течение двух-четырех часов с момента подачи машины. Уже в этом году мы запускаем свой интернет-магазин, чтобы клиенты, предпочитающие делать онлайн-покупки, могли самостоятельно формировать заказы из широкого ассортимента металлопроката на наших складах», – отметил генеральный директор компании «ОМК Маркет» Роман Рыбалов.

«ОМК Маркет» – собственная сеть дистрибуции Объединенной металлургической компании для розничных и оптовых покупателей регионального рынка России. Компания насчитывает 11 подразделений: в Москве и Московской области, в Нижнем Новгороде, Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Самаре, Уфе, Екатеринбурге, Воронеже, Пензе и Перми. Единый электронный адрес службы продаж «ОМК Маркет»: sales@omk.ru.

Сайт ОМК, 12 ноября