ЗАВОД ТЕРМОБРЕСТ. Результаты испытания ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА со встроенной дроссельной заслонкой и боковым электроприводом

В ходе усовершенствования конструкции электромагнитных клапанов, заводом «ТЕРМОБРЕСТ» были разработаны электромагнитные клапаны со встроенной дроссельной заслонкой и боковым расположением электропривода, которые пришли на замену клапанам с нижним расположением регулирующего органа и электропривода.

НОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

· снижение гидравлического сопротивления (до 23%);

· регулировку расхода газа на высоком давлении (до 6 бар);

· плавную регулировку расхода газа на всем рабочем диапазоне хода заслонки;

· увеличение точности регулирования;

· расширение диапазона регулирования.

За время эксплуатации электромагнитных клапанов со встроенной дроссельной заслонкой и боковым расположением электропривода мы получили ряд отзывов об их работе в реальных условиях. Во всех случаях отмечались положительные результаты применения новой конструкции. Прилагается протокол испытания клапана марки ВН6М-1К (со встроенной дроссельной заслонкой и боковым расположением электропривода), который был установлен в августе 2021 года в ходе плановой модернизации газовой рампы парового котла ДЕ-10-14.

Приложение: дано письмо ОДО «ИнтерЭлектрик».

Сайт завода, 11 ноября