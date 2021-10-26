КОНАР 30 ЛЕТ. В октябре 2021 года компания отмечает 30-летний юбилей.

Поздравительные адреса и телеграммы поступают на имя генерального директора АО «КОНАР» В.В. Бондаренко.

Поздравление председателя Правления ПАО «НОВАТЭК» Л.В. МИХЕЛЬСОНА:

«Уважаемый Валерий Вячеславович! Поздравляю Вас и весь коллектив АО «КОНАР» с 30-летием со дня создания предприятия! За 30 лет компания проделала огромный путь от небольшого производства до крупнейшей промышленной группы, что было бы невозможно без Вашей активной жизненной позиции и смелых новаторских идей. Сегодня АО «КОНАР» – это коллектив профессионалов, который с уверенностью смотрит в будущее, внедряет новые технологии и способен реализовывать сложнейшие проекты. За последние годы между ПАО «НОВАТЭК» и АО «КОНАР» сложились прочные взаимоотношения, переросшие в стратегическое партнерство. Мы высоко оцениваем результаты работы АО «КОНАР» в освоении высокотехнологического оборудования. Локализация производства винторулевых колонок, криогенной арматуры, пожарных насосов, мощных электродвигателей – только некоторые из реализуемых АО «КОНАР» инициатив, которые должны заложить прочный фундамент для реализации перспективных СПГ-проектов на российском оборудовании. Желаю всем работникам АО «КОНАР» новых достижений в производственной деятельности, воплощения в жизнь самых смелых замыслов, здоровья, успехов и процветания!»

Сайт ПГ КОНАР, 22 октября (в сокращении)